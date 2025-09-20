الأخبار
توقيف شخص ينشط في عمليات سرقة من داخل السيّارات في مناطق بيروت وجبل لبنان
أمن وقضاء
2025-09-20 | 08:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
توقيف شخص ينشط في عمليات سرقة من داخل السيّارات في مناطق بيروت وجبل لبنان
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول، على متن درّاجة آليّة، بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل سيارات بعد كسر زجاجها، وذلك في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان.
وعلى أثر ذلك، باشرت دوريّات الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه به وتوقيفه. بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من كشف هويّته، وهو ع. م. (مواليد عام ١٩٦٣، لبناني)، وهو سجين سابق ومن أصحاب السّوابق بجرائم سرقة.
وبتاريخ 29-8-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء محاولته تنفيذ عمليّة سرقة من داخل إحدى السّيّارات في محلّة الجميزة.
وتمّ ضبط درّاجته وأدوات تُستخدم لكسر زجاج السّيّارات.
وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ أكثر من ١٥ عمليّة سرقة من داخل سيّارات بعد كسر زجاجها في عدّة مناطق من محافظتي جبل لبنان وبيروت.
وأجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
وتطلب المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي من المواطنين، عدم ترك الأمتعة أو الأغراض الخاصّة (جهاز خلوي، حاسوب محمول، حقيبة يد…) داخل سيّاراتهم، كي لا تكون عرضة للسّرقة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
عمليات
السيّارات
مناطق
بيروت
لبنان
التالي
فرار موقوف سوري من مخفر الدوير
شعبة المعلومات تقبض عليه بجرم إحراق سيّارة في النبطية
السابق
