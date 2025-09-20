فرار موقوف سوري من مخفر الدوير

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن السوري ع.م فر من مخفر قوى الامن الداخلي في بلدة الدوير.



وأفيد بأن الفار (20 عاما) اوقف امس بتهمة سرقة في بلدة انصار، ونقل الى مخفر الدوير للتحقيق معه، وفر اليوم والاصفاد بيديه.