الاعتداء على "طبيب الفقراء" وسكرتيرته... إليكم تفاصيل ما حصل

تعرض الدكتور حمزة. ع، المعروف بـ"طبيب الفقراء"، لحادث مؤسف أمام عيادته في بلدة عدلون، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".



وفي التفاصيل، أقدم أحد الشبان على ركن سيارته أمام مدخل العيادة، متوجهًا إلى شاطئ البحر، ما تسبب بعرقلة مرور المرضى والحالات الطارئة. وعندما طلب الطبيب من صاحب السيارة إزاحتها لتسهيل دخول المرضى، انفعل الأخير بشكل غير مبرر، وصدمه وسكرتيرته بسيارته، قبل أن يحاول تكرار فعلته لولا تدخل الأهالي وتجمهرهم في المكان.



وفر المعتدي إلى جهة مجهولة.