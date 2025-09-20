أدرعي: قضينا على أحد عناصر "حزب الله" في أرنون

#عاجل 🔸 جيش الدفاع قضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي والذي كان ضالعًا بمحاولات جمع معلومات استخباراتية عن قوات جيش الدفاع
🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم (السبت) في منطقة أرنون في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي.
🔸وكان العنصر الإرهابي انشغل بمحاولات جمع… pic.twitter.com/TW8MXdRXun
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 20, 2025
#عاجل 🔸 جيش الدفاع قضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي والذي كان ضالعًا بمحاولات جمع معلومات استخباراتية عن قوات جيش الدفاع
🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم (السبت) في منطقة أرنون في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي.
🔸وكان العنصر الإرهابي انشغل بمحاولات جمع… pic.twitter.com/TW8MXdRXun