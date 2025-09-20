أدرعي: قضينا على أحد عناصر "حزب الله" في أرنون

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قضى على أحد عناصر "حزب الله" في منطقة أرنون في جنوب لبنان.



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم في منطقة أرنون في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله. وكان العنصر انشغل بمحاولات جمع معلومات استخباراتية عن نشاطات قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان حيث شكلت هذه النشاطات خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".