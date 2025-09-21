توقيف عصابة بجرم الاتجار بالأسلحة في مجدل عنجر... ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية (صور)

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ 21 / 9 / 2025 وبعد توافر معلومات بشأن عصابة تعمل بالاتجار بالأسلحة، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة مجدل عنجر - زحلة منازل المواطنين: (ا.ع.)، (ن.ج.)، (م.ي.)، (ر.خ.) وأوقفتهم، وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



وأفادت قيادة الجيش في بيان، بأن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.