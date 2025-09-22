الأخبار
الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية الطيبة

2025-09-22 | 01:15
الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية الطيبة

ستقوم وحدات من الجيش اعتبارا من 22/9/2025 ولغاية 25/9/ 2025 ما بين الساعة  8.00 والساعة 16.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات جوية في حقل رماية الطيبة، بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.  

لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.

Learn More