إرجاء جلسات لجان الإعلام والمال والتربية "إستنكارًا لمجزرة بنت جبيل"

أرجأت لجان الإعلام والاتصالات والمال والموازنة والتربية جلساتها التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم إلى موعد يحدد لاحقًا، "استنكارًا للمجزرة الرهيبة التي ارتكبها العدو الصهيوني في حق اهلنا في بنت جبيل وذهب ضحيتها عائلة بكاملها".