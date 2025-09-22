الأخبار
تدابير سير في وسط بيروت بمناسبة إقامة اعتصام لرابطة قدامى القوى المسلّحة

أمن وقضاء
2025-09-22 | 02:54
تدابير سير في وسط بيروت بمناسبة إقامة اعتصام لرابطة قدامى القوى المسلّحة
تدابير سير في وسط بيروت بمناسبة إقامة اعتصام لرابطة قدامى القوى المسلّحة

سيقام اعتصام بتاريخ اليوم 22-09-2025 عند الساعة 10:30، بدعوة من رابطة قدامى القوى المسلّحة في ساحة رياض الصلح- وسط بيروت.

لذلك، سيتمّ إقفال شارع المصارف ونزلة الإسكوا في الوقت المذكور أعلاه ولحين انتهاء الاعتصام.

وتطلب المديريّة العامّة لقو الامن الداخلي من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

بيروت

بمناسبة

إقامة

اعتصام

لرابطة

قدامى

القوى

المسلّحة

