سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت

أمن وقضاء
2025-09-23 | 06:00
مشاهدات عالية
2min
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لترسيخ الأمن وحفظ النظام في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجةً للتحريات والعمل الاستقصائي الذي قامت به مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، تمكّنت من خلال دورياتها والحواجز الظرفية التي أقامتها، من تنفيذ سلسلة توقيفات، على الشكل التالي:

- في محلّة طريق الشام، أوقفت المدعو: (م. ع. تولد 2002، لبناني) على متن دراجة آلية نوع "GR" من دون لوحة تسجيل، وتبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب 3 مذكرات عدلية بجرائم سرقة ومخدّرات. كما أوقفت برفقته المدعوّة: (ص. م. أ. تولّد 1985) التي يوجد بحقّها خلاصة حكم بجرم إدخال موادّ ممنوعة إلى السّجن. 

- في محلّة الطيّونة، تمّ توقيف المدعو: (إ. ف. تولّد 1991، لبناني) على متن درّاجة آليّة نوع هوندا من دون لوحة تسجيل، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب خلاصتي حكم بجرم مخدّرات.

وتم توقيف المدعو: (م. ج. تولّد 1995، فلسطيني)، وهو مطلوب بموجب مذكّرة توقيف، ومذكرة إلقاء قبض بجرم مخدّرات. وبرفقته المدعو: (أ. أ. تولّد 1999، فلسطيني)، مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم نشل. 

وقد تمّ توقيف الأخيرَين على متن دراجة آلية نوع "GR" من دون لوحة تسجيل وضبط بحوزتهما كمية من مادّتَي السِّلفيا وحشيشة الكيف، ومسدّس حربي من دون ترخيص.

- في محلّة مار مخايل، أوقفت عناصر المفرزة كلا من المدعوَين: (م. خ. تولّد 1971، لبناني) و(ذ. م. تولّد 1999، لبناني)، على متن سيّارة نوع نيسان من دون أوراق، وضبطت داخل السيارة كمّية من المخدرات من أنواع مختلفة (كوكايين، باز الكوكايين، حشيشة الكيف...)، مقسمة ومعدة للترويج.

وقد سُلَّم الموقوفون والمضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

توقيفات

مفرزة استقصاء بيروت

LBCI التالي
أمن الدولة أوقفت فلسطينيا مطلوبا بجرائم سرقة ومخدرات
"المعلومات" تُلاحق مروجي المخدّرات وتوقف أحدهم في الدّكوانة...
LBCI السابق

