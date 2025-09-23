أمن الدولة أوقفت فلسطينيا مطلوبا بجرائم سرقة ومخدرات

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة أنه "استمرارا لجهودها الرامية إلى تعزيز الأمن في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد عملية رصد دقيقة، تمكنت مديرية بيروت الإقليمية - مكتب بيروت الثالثة في أمن الدولة، من توقيف الفلسطيني (ع. ر.) في محلة الحي الغربي الملاصق لمخيم شاتيلا، وهو مطلوب للقضاء بجرائم سرقة ومخدرات.



وأفادت في بيان، بأنه خلال التحقيق، اعترف بعمليات السرقة، ولا سيما سرقة كابلات الكهرباء في محيط المدينة الرياضية بهدف بيعها لشراء المخدرات، كما ضبطت في حوزته كمية من المواد المخدرة.



وقد أجري المقتضى القانوني في حقه بناء لإشارة القضاءالمختص.