الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه نتيجة ملاحقة المتورطين في الاتجار بالأسلحة والمخدرات في منطقة صيدا، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عنقون - صيدا المواطن (ح.م.) لاتجاره بالأسلحة الحربية، وضبطت في منزله كمية كبيرة منها.



وأفادت في بيان، بأن وحدة من الجيش أوقفت عند مدخل مخيم عين الحلوة - صيدا الفلسطيني (ي.خ.) لحيازته ألفَي حبة كبتاغون وأنواعا مختلفة من المواد المخدرة.



وأكدت أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.