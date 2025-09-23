الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قوى الامن: سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت وضبطت مواد مخدّرة وممنوعات
أمن وقضاء
2025-09-23 | 13:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قوى الامن: سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت وضبطت مواد مخدّرة وممنوعات
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لترسيخ الأمن وحفظ النّظام في مختلف المناطق اللّبنانية، ونتيجةً للتّحرّيات والعمل الاستقصائي الذي قامت به مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، تمكّنت من خلال دورياتها والحواجز الظّرفية التي أقامتها، من تنفيذ سلسلة توقيفات، على الشّكل التّالي:
- في محلّة طريق الشّام، أوقفت المدعو: (م. ع. تولّد 2002، لبناني) على متن درّاجة آليّة نوع "GR" من دون لوحة تسجيل، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب 3 مذكّرات عدليّة بجرائم سرقة ومخدّرات. كما أوقفت برفقته المدعوّة: (ص. م. أ. تولّد 1985) التي يوجد بحقّها خلاصة حكم بجرم إدخال موادّ ممنوعة إلى السّجن.
- كذلك، وفي محلّة الطيّونة، تمّ توقيف المدعو: (إ. ف. تولّد 1991، لبناني) على متن درّاجة آليّة نوع هوندا من دون لوحة تسجيل، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب خلاصتي حكم بجرم مخدّرات.
وتوقيف المدعو: (م. ج. تولّد 1995، فلسطيني)، وهو مطلوب بموجب مذكّرة توقيف، ومذكرة إلقاء قبض بجرم مخدّرات. وبرفقته المدعو: (أ. أ. تولّد 1999، فلسطيني)، مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم نشل.
وقد تمّ توقيف الأخيرَين على متن درّاجة آليّة نوع "GR" من دون لوحة تسجيل وضبط بحوزتهما كميّة من مادّتَي السِّلفيا وحشيشة الكيف، ومسدّس حربي من دون ترخيص".
كذلك، وفي محلّة مار مخايل، أوقفت عناصر المفرزة كلّ من المدعوَين: (م. خ. تولّد 1971، لبناني) و (ذ. م. تولّد 1999، لبناني)، على متن سيّارة نوع نيسان من دون أوراق، وضبطت داخل السّيّارة كمّية من المخدّرات من أنواع مختلفة (كوكايين، باز الكوكايين، حشيشة الكيف...)، مقسّمة ومعدّة للتّرويج.
سُلَّم الموقوفون والمضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الامن:
سلسلة
توقيفات
نفّذتها
مفرزة
استقصاء
بيروت
وضبطت
مخدّرة
وممنوعات
التالي
الجيش: تمارين تدريبية في مجمع الحريري - كفرفالوس
توقيف شخص أطلق النار وفرّ إلى جهة مجهولة.. وضبط أسلحة ومخدّرات بحوزته
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-07-24
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت خلال دوريات أمنية وحواجز ظرفية
أمن وقضاء
2025-07-24
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت خلال دوريات أمنية وحواجز ظرفية
0
أمن وقضاء
06:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
06:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
0
أمن وقضاء
2025-08-15
مفرزة إستقصاء جبل لبنان توقف شخصًا بجرم سلب ونشل وآخر لحيازته مسدسًا حربيًا ومواد مخدرة
أمن وقضاء
2025-08-15
مفرزة إستقصاء جبل لبنان توقف شخصًا بجرم سلب ونشل وآخر لحيازته مسدسًا حربيًا ومواد مخدرة
0
آخر الأخبار
10:33
قوى الأمن: مفرزة استقصاء البقاع تداهم مسلخًا وتضبط كميّة من لحوم وبقايا دجاج فاسدة وتوقف متورطين
آخر الأخبار
10:33
قوى الأمن: مفرزة استقصاء البقاع تداهم مسلخًا وتضبط كميّة من لحوم وبقايا دجاج فاسدة وتوقف متورطين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:01
مفرزة استقصاء البقاع ضبطت كميّة من لحوم وبقايا دجاج فاسدة في مسلخ في تربل
أمن وقضاء
11:01
مفرزة استقصاء البقاع ضبطت كميّة من لحوم وبقايا دجاج فاسدة في مسلخ في تربل
0
أمن وقضاء
08:30
الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون
أمن وقضاء
08:30
الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون
0
أمن وقضاء
07:39
أمن الدولة أوقفت فلسطينيا مطلوبا بجرائم سرقة ومخدرات
أمن وقضاء
07:39
أمن الدولة أوقفت فلسطينيا مطلوبا بجرائم سرقة ومخدرات
0
أمن وقضاء
06:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
06:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:54
مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: نطالب مجلس الأمن بتفعيل إجراءات المحاسبة ضد تهور الحكومة الإسرائيلية
آخر الأخبار
15:54
مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: نطالب مجلس الأمن بتفعيل إجراءات المحاسبة ضد تهور الحكومة الإسرائيلية
0
علوم وتكنولوجيا
2025-09-18
ناسا تحذّر: الشمس تخرج من سباتها... والأرض مهددة بعواصف شمسية مدمرة
علوم وتكنولوجيا
2025-09-18
ناسا تحذّر: الشمس تخرج من سباتها... والأرض مهددة بعواصف شمسية مدمرة
0
أخبار لبنان
2025-09-21
الجيش الإسرائيلي يستعرض حصيلة عملياته ضد حزب الله: آلاف الأهداف المدمرة وآلاف القتلى والجرحى منذ عام
أخبار لبنان
2025-09-21
الجيش الإسرائيلي يستعرض حصيلة عملياته ضد حزب الله: آلاف الأهداف المدمرة وآلاف القتلى والجرحى منذ عام
0
أخبار دولية
2025-04-08
وزير الخارجية السعودي في واشنطن للتخطيط لزيارة ترامب
أخبار دولية
2025-04-08
وزير الخارجية السعودي في واشنطن للتخطيط لزيارة ترامب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:54
نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من تفجير البيجرز إلى اغتيال السيد نصرالله: عشرة أيّام غيّرت لبنان والمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من تفجير البيجرز إلى اغتيال السيد نصرالله: عشرة أيّام غيّرت لبنان والمنطقة
0
رياضة
13:43
استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم
رياضة
13:43
استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل
0
رياضة
13:40
منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم
رياضة
13:40
منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من لبنان والعالم رحلة إلى الفاتيكان للمشاركة باحتفالية التقديس
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من لبنان والعالم رحلة إلى الفاتيكان للمشاركة باحتفالية التقديس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في نيويورك، أسئلة أميركية دقيقة لعون
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في نيويورك، أسئلة أميركية دقيقة لعون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
2
صحف اليوم
23:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
صحف اليوم
23:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
3
حال الطقس
02:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
حال الطقس
02:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
4
أخبار لبنان
07:47
بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
أخبار لبنان
07:47
بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
5
أمن وقضاء
06:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
06:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
6
أخبار لبنان
12:22
رئيس الحكومة يردّ على باراك: أستغرب تصريحاته والحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً
أخبار لبنان
12:22
رئيس الحكومة يردّ على باراك: أستغرب تصريحاته والحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً
7
أخبار لبنان
02:28
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
أخبار لبنان
02:28
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
8
أمن وقضاء
08:30
الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون
أمن وقضاء
08:30
الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More