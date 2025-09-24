الأخبار
LBCI
LBCI

مروّجا مخدّرات أحدهما مطلوب للقضاء في قبضة شعبة المعلومات...

أمن وقضاء
2025-09-24 | 03:06
مروّجا مخدّرات أحدهما مطلوب للقضاء في قبضة شعبة المعلومات...

توافرت معلومات لشعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بترويج المخدّرات في مناطق عدّة ضمن قضاء كسروان.

وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعلَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويَّتَيهما، وهما:

-ط. أ. (مواليد عام 1990، لبناني)، مطلوب للقضاء بموجب ثلاث مذكّرات عدليّة بجرم مخدّرات

-س. ق. (مواليد عام 2001، سوري)

وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانهما، وتوقيفهما بالتّنسيق مع القضاء.

وبتاريخ 13-9-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريّات الشّعبة، بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات في جونية، على متن سيّارة نوع “ب. م.” لون أزرق تمّ ضبطها.

وبتفتيشهما والسّيّارة، جرى ضبط كميّة من المواد المخدّرة المختلفة (كوكايين، باز كوكايين، حشيشة الكيف، ماريجوانا، حبوب مخدّرة…) مقسّمة في طبّات بلاستيكيّة ومعدّة للتّرويج.

وبالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات على عددٍ كبيرٍ من الزّبائن، مستخدمَين السّيّارة المضبوطة.

وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

