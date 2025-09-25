في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب... الأنظار إلى الروشة

في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، تتجه الأنظار مساء اليوم إلى الروشة حيث دعي للتجمع عند السادسة، فيما يبقى موضوع إنارة صخرةِ الروشة بصورة السيد محور جدل بين الدعوة الأولى والقرار الرسمي.



وبعدما أثار موضوع إنارة صخرة الروشة سجالًا سياسيًا وشعبيًا، كيف تبدو الأجواء؟ وهل حسم الجدل؟ وكيف تبدو التحضيرات؟