وزارة الإقتصاد أقفلت معملًا لصناعة "اللانشون" في تعنايل

أقفلت وزارة الاقتصاد والتجارة بإشارة من القاضي فرانسوا إلياس معملًا في بلدة تعنايل لصناعة اللانشون، بعد ثبوت مخالفته للمواصفات القياسية اللبنانية الخاصة بلانشون البقر.



وقد جرى ختم المعمل بالشمع الأحمر وإتلاف الكميات غير المطابقة للمواصفة اللبنانية، وذلك بحضور ومؤازرة جهاز أمن الدولة.



واكدت وزارة الاقتصاد في بيان استمرارها في تكثيف جولاتها الرقابية لحماية المستهلك وضمان سلامة الغذاء.