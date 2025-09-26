مياه الجنوب: تنظيف خطي الصرف الصحي الساحلي في صيدا والغازية

أعلنت مؤسسة "مياه لبنان الجنوبي" في بيان أن فرقها قامت بتنظيف خط الصرف الصحي على طول الخط الساحلي لمدينة صيدا، ضمن اجراءات الصيانة الوقائية الدورية التي تتبعها، وذلك تفاديًا لأي انسدادات او طوفان لمياه الصرف الصحي خلال موسم الأمطار.



وأوضحت أنها كما في كل عام، تقوم بهذه الخطوة استعدادًا لفصل الشتاء، وتضع جميع عمالها المتخصصين على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارىء.



وقامت فرقها كذلك بتنظيف خط الصرف الصحي على ساحل بلدة الغازية الذي يمتد بطول 1 كلم ويصب في محطة الرفع في الغازية.