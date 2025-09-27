تدابير سير في منطقة المنارة – بيروت بمناسبة إقامة سباق قائد الجيش الاحد

سيقيم المركز العالي للرياضة العسكرية برعاية قائد الجيش وبإشراف الاتّحاد اللبناني لألعاب القوى سباق قائد الجيش لمسافة 10 كلم تحت شعار "مع بعض منوصل" وذلك الساعة 7.30 من تاريخ 28-9-2025.



وستكون نقطتا الانطلاق والوصول أمام النادي العسكري – المنارة بحيث يقدّر عدد المشاركين بحوالى 2500 شخص.



وتطلب المديريّة العامّة لقوى الامن الداخلي من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.