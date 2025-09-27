الأخبار
تدابير سير في منطقة المنارة – بيروت بمناسبة إقامة سباق قائد الجيش الاحد

أمن وقضاء
2025-09-27 | 09:26
تدابير سير في منطقة المنارة – بيروت بمناسبة إقامة سباق قائد الجيش الاحد
تدابير سير في منطقة المنارة – بيروت بمناسبة إقامة سباق قائد الجيش الاحد

سيقيم المركز العالي للرياضة العسكرية برعاية قائد الجيش وبإشراف الاتّحاد اللبناني لألعاب القوى سباق قائد الجيش لمسافة 10 كلم تحت شعار "مع بعض منوصل" وذلك الساعة 7.30 من تاريخ 28-9-2025.

وستكون نقطتا الانطلاق والوصول أمام النادي العسكري – المنارة بحيث يقدّر عدد المشاركين بحوالى 2500 شخص.

وتطلب المديريّة العامّة لقوى الامن الداخلي من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.

LBCI التالي
وزارة الزراعة تتشدد في مراقبة الأحراج وتؤكد: لا تساهل مع التعديات
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مطلوبَين للقضاء وتضبط سيارة مسروقة
LBCI السابق

