يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، عن إقدام شخص مجهول الهويّة على متن دراجة آليّة من دون لوحة تسجيل، على نشل حقيبة يد لإحدى السّيدات في محلة مار مخايل، وذلك في السّاعة 22:40 من تاريخ 13-9-2025. وقد جرى تداول فيديو يُظهِر المشتبه فيه أثناء تنفيذه عمليّة النّشل.



وعلى أثر ذلك، باشرت عناصر المفرزة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّته، ويُدعى: ح. ع. (مواليد عام 1985، لبناني)، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبتاريخ 14-9-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته دورية من المفرزة في المحلّة المذكورة، على متن دراجة آليّة من دون لوحة تسجيل، جرى ضبطها، وحبّة مخدّرة، ومفاتيح سيّارات ومنازل، ومبلغ مالي، إضافةً إلى ضبط قفّازات وكمّامات وبطاقة هويّة عائدة للمواطنة التي تمّ نشلها في اليوم السّابق. كذلك، تمّ ضبط لوحة تسجيل الدراجة بداخلها، بحيث كان يقوم بنزعها قبيل تنفيذه أيّ عمليّة نشل.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، سُلّم الموقوف والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، وبوشر التّحقيق معه، واعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه العديد من عمليّات النّشل في عدّة مناطق من مدينة بيروت، منها: الأشرفيّة، الجميّزة، ومار مخايل.