الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قوى الأمن تعمّم صورة موقوفة بجرم سرقة من منازل أقدمت على تنظيفها
أمن وقضاء
2025-09-28 | 04:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قوى الأمن تعمّم صورة موقوفة بجرم سرقة من منازل أقدمت على تنظيفها
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن مفرزة الجديدة القضائية أوقفت المدعوة ر.ع. (1980، بنغلادشية) بجرم سرقة من منازل عدّة أقدمت على تنظيفها.
لذلك، طلبت هذه المديرية العامة، بناء على إشارة القضاء المختص، من الذين وقعوا ضحيّة أعمالها وتعرفوا إليها، التواصل مع مركز المفرزة المذكورة في وحدة الشرطة القضائية على الرقم 901203-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
موقوفة
سرقة
منازل
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة القاع
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-07-02
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم سرقة
أمن وقضاء
2025-07-02
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم سرقة
0
أمن وقضاء
2025-07-27
قوى الأمن عممت صورة مفقود غادر منزله في نهر البارد ولم يعد
أمن وقضاء
2025-07-27
قوى الأمن عممت صورة مفقود غادر منزله في نهر البارد ولم يعد
0
أمن وقضاء
2025-07-20
تعميم صورة موقوف بجرائم نشل وسلب وسرقة...
أمن وقضاء
2025-07-20
تعميم صورة موقوف بجرائم نشل وسلب وسرقة...
0
أمن وقضاء
2025-09-07
قوى الأمن عممت صورة مفقودة غادرت منزلها في النبعة ولم تعد
أمن وقضاء
2025-09-07
قوى الأمن عممت صورة مفقودة غادرت منزلها في النبعة ولم تعد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
01:42
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة القاع
أمن وقضاء
01:42
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة القاع
0
خبر عاجل
01:12
تدابير سير اليوم في منطقة المنارة - بيروت
خبر عاجل
01:12
تدابير سير اليوم في منطقة المنارة - بيروت
0
أمن وقضاء
09:26
تدابير سير في منطقة المنارة – بيروت بمناسبة إقامة سباق قائد الجيش الاحد
أمن وقضاء
09:26
تدابير سير في منطقة المنارة – بيروت بمناسبة إقامة سباق قائد الجيش الاحد
0
أمن وقضاء
08:59
تدابير سير في منطقة المارينا الضبية بمناسبة إقامة سباق للدرّاجات الهوائية الاحد
أمن وقضاء
08:59
تدابير سير في منطقة المارينا الضبية بمناسبة إقامة سباق للدرّاجات الهوائية الاحد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-25
وزارة الاشغال باشرت تنفيذ أعمال تخطيط الطرق على الأوتوستراد الساحلي بين المدفون ونهر إبراهيم ليلًا
أخبار لبنان
2025-09-25
وزارة الاشغال باشرت تنفيذ أعمال تخطيط الطرق على الأوتوستراد الساحلي بين المدفون ونهر إبراهيم ليلًا
0
اقتصاد
2025-09-26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
2025-09-26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
أخبار لبنان
2025-09-03
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
أخبار لبنان
2025-09-03
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
0
أخبار لبنان
2025-09-23
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
أخبار لبنان
2025-09-23
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مع التحديث الجديد... تطبيق "نوك نوك" أصبح جزءا من يومك
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مع التحديث الجديد... تطبيق "نوك نوك" أصبح جزءا من يومك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من آثار الباشورة الى موقف للسيارات؟ اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من آثار الباشورة الى موقف للسيارات؟ اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملفات السجل التجاري من بعبدا إلى إحدى المدارس الرسمية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملفات السجل التجاري من بعبدا إلى إحدى المدارس الرسمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
٢٧ و٤٣ رقمان يختصران المعركة الأميركية - السعودية المقبلة مع الحزب والحركة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
٢٧ و٤٣ رقمان يختصران المعركة الأميركية - السعودية المقبلة مع الحزب والحركة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إضاءة صخرة الروشة نحو معالجة قضائية - قانونية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إضاءة صخرة الروشة نحو معالجة قضائية - قانونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مرة أخرى.. مسؤول ايرانيّ في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مرة أخرى.. مسؤول ايرانيّ في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الذكرى الاولى لاستشهاد السيدين أحياها عشرات الالاف في الضاحية بحضور شعبيّ وسياسيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الذكرى الاولى لاستشهاد السيدين أحياها عشرات الالاف في الضاحية بحضور شعبيّ وسياسيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الموساد في قلب الضاحية والسيد في قلب أهلها
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الموساد في قلب الضاحية والسيد في قلب أهلها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
المفاوضات الأمنية بين سوريا وإسرائيل تتعثر.. وواشنطن تبحث عن مخرج
تقارير نشرة الاخبار
13:27
المفاوضات الأمنية بين سوريا وإسرائيل تتعثر.. وواشنطن تبحث عن مخرج
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:07
مأساة جديدة على طرقات لبنان...
أخبار لبنان
02:07
مأساة جديدة على طرقات لبنان...
2
أمن وقضاء
04:43
قوى الأمن تعمّم صورة موقوفة بجرم سرقة من منازل أقدمت على تنظيفها
أمن وقضاء
04:43
قوى الأمن تعمّم صورة موقوفة بجرم سرقة من منازل أقدمت على تنظيفها
3
حال الطقس
02:47
الطقس يتقلّب يوم الثلاثاء... واحتمال تساقط أمطار محلية
حال الطقس
02:47
الطقس يتقلّب يوم الثلاثاء... واحتمال تساقط أمطار محلية
4
خبر عاجل
01:12
تدابير سير اليوم في منطقة المنارة - بيروت
خبر عاجل
01:12
تدابير سير اليوم في منطقة المنارة - بيروت
5
خبر عاجل
15:01
المبعوث الاميركي توم براك لـ"الجزيرة": إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله ومنع نشوب حرب أهلية
خبر عاجل
15:01
المبعوث الاميركي توم براك لـ"الجزيرة": إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله ومنع نشوب حرب أهلية
6
أخبار لبنان
02:56
السفيرة الأميركية تُودّع لبنان: آمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها البلد
أخبار لبنان
02:56
السفيرة الأميركية تُودّع لبنان: آمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها البلد
7
أخبار لبنان
11:37
الشيخ نعيم قاسم: الخطر الإسرائيليّ الأميركيّ على لبنان خطر وجوديّ ولن نسمح بنزع السلاح
أخبار لبنان
11:37
الشيخ نعيم قاسم: الخطر الإسرائيليّ الأميركيّ على لبنان خطر وجوديّ ولن نسمح بنزع السلاح
8
خبر عاجل
15:07
براك لـ"الجزيرة": اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه لبنان يتضمن شروطا لم تتحقق حتى الآن وندعم أي خطوة يتخذها اللبنانيون في سبيل استقلالية القرار
خبر عاجل
15:07
براك لـ"الجزيرة": اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه لبنان يتضمن شروطا لم تتحقق حتى الآن وندعم أي خطوة يتخذها اللبنانيون في سبيل استقلالية القرار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More