قوى الأمن تعمّم صورة موقوفة بجرم سرقة من منازل أقدمت على تنظيفها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن مفرزة الجديدة القضائية أوقفت المدعوة ر.ع. (1980، بنغلادشية) بجرم سرقة من منازل عدّة أقدمت على تنظيفها.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة، بناء على إشارة القضاء المختص، من الذين وقعوا ضحيّة أعمالها وتعرفوا إليها، التواصل مع مركز المفرزة المذكورة في وحدة الشرطة القضائية على الرقم 901203-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.