توقيف مروج مخدرات أطلق النار على شرفة أحد المنازل في حيّ السّلّم

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهويّة بترويج مواد مخدّرة في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان، كما انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يُظهر إقدامه على إطلاق النّار باتجاه شرفة أحد المنازل في محلّة حيّ السّلّم.



على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة المشتبه فيه وتوقيفه.



وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، وهو المدعو ت. ي. (مواليد عام ۲۰۰۳، لبناني)، بحقه خلاصة حكم بجرم حيازة اعتدة عسكريّة.



وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجوده، وتوقيفه بالتّنسيق مع القضاء.



وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة حيّ السّلّم، على متن درّاجة آليّة نوع "سويت" لون أصفر، تمّ ضبطها.



وبتفتيشه والدّرّاجة، تم ضبط مسدّسٍ حربيّ وكبسولات وطبّات بلاستيكيّة تحتوي على مواد مخدّرة معدّة للتّرويج.



وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه. وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.