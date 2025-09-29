الأخبار
تدابير سير بسبب أعمال تخطيط على الأوتوستراد الممتد من أمام الجامعة الإسلامية في خلدة حتى الأوّلي – صيدا
أمن وقضاء
2025-09-29 | 11:12
تدابير سير بسبب أعمال تخطيط على الأوتوستراد الممتد من أمام الجامعة الإسلامية في خلدة حتى الأوّلي – صيدا
ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال تخطيط وتحديد أوتوستراد المدينة الرياضية – خلدة – صيدا، الممتد من أمام الجامعة الإسلامية خلدة باتجاه الأوّلي، اعتبارًا من الساعة 8:00 من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 30-9-2025 لغاية الساعة 15:00 من كل يوم عمل، ولحين الانتهاء من الأشغال، وذلك على مسرب واحد فقط من الأوتوستراد
ويُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور
