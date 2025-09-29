الأخبار
أمن الدولة: توقيف 3 لبنانيين وسوري أثناء نقلهم ١٢٠٠ صندوق من الفستق الحلبي المهرب من سوريا إلى لبنان
أمن وقضاء
2025-09-29 | 11:25
أمن الدولة: توقيف 3 لبنانيين وسوري أثناء نقلهم ١٢٠٠ صندوق من الفستق الحلبي المهرب من سوريا إلى لبنان
متابعة لجهودها في مكافحة التهريب وحماية الإنتاج الزراعي اللبناني، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، أوقفت مديرية بعلبك – الهرمل الإقليمية – مكتب الهرمل، كلّ من اللبنانيين (م.أ.)، (م.ر.)، (ج.م.) والسوري (م.ش.)، أثناء نقلهم على متن "بيك أب" و"فان" نحو ١٢٠٠ صندوق من مادة الفستق الحلبي المهرب من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني.
وفي خلال التحقيق، اعترف الموقوفون بأنهم أدخلوا الكمية المهربة، مستخدمين فواتير مزورة لتظهيرها كمنتج محلي، وذلك بهدف تمريرها عبر الحواجز الأمنية ونقلها إلى سوق الخضار في طرابلس. وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم بناء على إشارة القضاء المختص".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الدولة:
توقيف
لبنانيين
وسوري
أثناء
نقلهم
صندوق
الفستق
الحلبي
المهرب
سوريا
لبنان
