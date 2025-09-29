الأخبار
بالاشتراك مع ابن خالته... سرق خزنة بداخلها مبلغ 3 آلاف من داخل المطعم الذي يعمل فيه

أمن وقضاء
2025-09-29 | 11:19
بالاشتراك مع ابن خالته... سرق خزنة بداخلها مبلغ 3 آلاف من داخل المطعم الذي يعمل فيه

ادّعى مالك أحد المطاعم في محلّة الجميّزة بتاريخ 22-9-2025، ضدّ مجهول بجرم سرقة خزنة وبداخلها مبلغ يقارب الثلاثة آلاف دولار أميركي.

على الفور، باشرت عناصر فصيلة الجميّزة في وحدة شرطة بيروت إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، فتبيّن أن عمليّة السّرقة قد حصلت من دون كسرٍ أو خلع
نتيجةً للتّحقيق مع موظفي المطعم وعددهم يقارب 25 موظفًا، تمّ الاشتباه بعامل التنظيفات، ويُدعىع. م. (مواليد عام 2007، سوري).

وبعد استدراجه والتّحقيق معه اعترف بالسّرقة بالاشتراك مع ابن خالته (ح. ح. مواليد عام 2007، سوري) الذي تمّ استدراجه، أيضًا، واعترف بأنّه سلّم الخزنة بكامل محتوياتها إلى خاله (ز. ف. مواليد عام 1990، سوري).

ومن خلال عمليّة استدراج الأخير والتّضييق عليه من قبل عناصر الفصيلة، عمد إلى رمي الخزنة بالقرب من مستوعبٍ للنفايات في الجميّزة، حيث تم إحضارها وأعيدت إلى المدّعي

وأحيل الموقوفان إلى مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتّوسّع بالتّحقيق معهما، عملًا بإشارة القضاء المختص.

والعمل مستمر لتوقيف المتورط الثّالث

أخبار لبنان

أمن وقضاء

خالته...

بداخلها

المطعم

