الجيش: تمارين تدريبية في مجمع الحريري - كفرفالوس

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدة من الجيش ستقوم اليوم، ما بين الساعة 8.00 والساعة 12.00، بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري - كفرفالوس، تتخللها تفجيرات هندسية.