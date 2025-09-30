عند مدخل ميناء الصيادين... شرطة بلدية البترون توقف 4 أشخاص بجرم حيازة مخدرات

أوقفت دورية من عناصر شرطة بلدية البترون، في إطار الدوريات التي تقوم بها لحفظ الأمن والنظام في المدينة، 4 أشخاص هم: "م.ع" وشقيقه "ز.ع" و"ع.إ" و"ر.ا"، عند مدخل ميناء الصيادين، لحيازتهم كمية من حشيشة الكيف والحبوب المخدرة، واقتادتهم مع المضبوطات وسلمتهم إلى فصيلة درك البترون لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.