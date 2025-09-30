أمن الدولة: توقيف منتحل صفة رجل دين يستغل تبرعات

أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة، الفلسطينيّ (ي. ح.) لانتحاله صفة رجل دين، موهمًا الأهالي بجمع تبرعات ومساعدات مالية للمرضى والمحتاجين والأيتام، واستغلالها لمصلحته الشخصية.



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختص.