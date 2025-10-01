توقيف شخصين يروّجان المواد المخدّرة في مناطق عدة من الشّمال...

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بترويج مواد مخدّرة في مناطق من محافظة الشّمال.



وعلى أثر ذلك، باشرت عناصر الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه فيهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّتَيهما، وهما ن. ا. (مواليد عام 1986، لبناني)، وا. ن. (مواليد عام 2001، لبناني).



وبتاريخ 24-9-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيفهما بعملية متزامنة في جبل محسن، وضبطت بحوزة الثّاني كيسًا بداخله حوالى /4،3/ كلغ. من مادّة حشيشة الكيف



وبالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات. وقد أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وسلّما مع المضبوطات إلى المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المخت