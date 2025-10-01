النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق

سطّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغي بحث وتحر بحق شخصين ممن توافرت اسماؤهم من المسؤولين عن اضاءة صخرة الروشة.

وافاد مندوب" الوكالة الوطنية للاعلام" بان هذا الإجراء جاء بعد ان جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول.