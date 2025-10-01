جمارك مطار بيروت تضبط 10 كلغ من الكوكايين بحوزة مسافرة قادمة من أديس أبابا

تمكّنت جمارك مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت اليوم من ضبط كمية كبيرة من مادة الكوكايين بلغت عشرة كيلوغرامات، كانت بحوزة المسافرة اللبنانية "م. ب." قادمة من أديس أبابا، وقد خُبئت بطريقة "مبتكرة" داخل حقائب سفرها.



وتقدّر القيمة السوقية للمضبوطات بنحو مليون ونصف مليون دولار أميركي.



وبناءً على إشارة النيابة العامة المختصة، تم التحقيق مع المسافرة وتوقيفها، قبل أن تُسلَّم مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدرات .