أمن الدولة: على الجميع التحلي بالمهنية وتجنب الادعاءات المغلوطة

أمن وقضاء
2025-10-02 | 05:24
أكدت المديرية العامة لأمن الدولة أن لا صحة للادعاءات التي تتداول على منصات التواصل الاجتماعي حيث أحد الأشخاص تحدث في تسجيل عن توقيفه على خلفية جرم جزائي، وادعى تورط أحد ضباط المديرية في الصاق تهمة بحقه وجرى نقله من مركزه على أثر ذلك.

وأوضحت أن القضية التي أوقف على أساسها الشخص المذكور لا تزال قيد النظر لدى القضاء المختص.

وأشارت الى أن  القضاء أخلى سبيله بكفالة مالية، مُهيبةً بالجميع احترام الإجراءات القانونية وعدم الانسياق وراء معلومات غير دقيقة. 

وشددت المديرية على أن أي تشكيلات أو مناقلات لضباطها تتم وفق معايير مهنية واضحة، بعيدًا من أي اعتبارات أخرى، ولا تمت بأي صلة لما ورد على لسان المتحدث.

