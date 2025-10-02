تعميم صورة المفقودة لينا حموده القاسم...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:



لينا حموده القاسم (مواليد عام 1978، لبنانيّة) التي غادرت بتاريخ 30-9-2025، منزلها الكائن في محلّة طريق الجديدة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعد لغاية تاريخه.



وأشارت الى أنّها تُعاني من مرض الزهايمر.



لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 811 856-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.