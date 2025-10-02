الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تعميم صورة المفقودة لينا حموده القاسم...
أمن وقضاء
2025-10-02 | 07:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تعميم صورة المفقودة لينا حموده القاسم...
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:
لينا حموده القاسم (مواليد عام 1978، لبنانيّة) التي غادرت بتاريخ 30-9-2025، منزلها الكائن في محلّة طريق الجديدة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعد لغاية تاريخه.
وأشارت الى أنّها تُعاني من مرض الزهايمر.
لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 811 856-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
آخر الأخبار
أمن وقضاء
المفقودة
حموده
القاسم...
التالي
قوى الأمن: منع المرور في شارع عبدالله المشنوق باتجاه ساقية الجنزير لمدّة ثلاثة أيّام
أمن الدولة: على الجميع التحلي بالمهنية وتجنب الادعاءات المغلوطة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-09-04
تعميم صورة المفقودة ايمان ستيته...
أمن وقضاء
2025-09-04
تعميم صورة المفقودة ايمان ستيته...
0
أمن وقضاء
2025-08-20
تعميم صورة المفقودة سلمى محمد بابلي...
أمن وقضاء
2025-08-20
تعميم صورة المفقودة سلمى محمد بابلي...
0
أمن وقضاء
2025-08-09
قوى الامن: تعميم صورة مفقودة غادرت منزلها في بعلبك ولم تعد
أمن وقضاء
2025-08-09
قوى الامن: تعميم صورة مفقودة غادرت منزلها في بعلبك ولم تعد
0
أمن وقضاء
2025-08-27
تعميم صورة المفقود معين جبّور...
أمن وقضاء
2025-08-27
تعميم صورة المفقود معين جبّور...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:03
قوى الأمن: منع المرور في شارع عبدالله المشنوق باتجاه ساقية الجنزير لمدّة ثلاثة أيّام
أمن وقضاء
09:03
قوى الأمن: منع المرور في شارع عبدالله المشنوق باتجاه ساقية الجنزير لمدّة ثلاثة أيّام
0
أمن وقضاء
05:24
أمن الدولة: على الجميع التحلي بالمهنية وتجنب الادعاءات المغلوطة
أمن وقضاء
05:24
أمن الدولة: على الجميع التحلي بالمهنية وتجنب الادعاءات المغلوطة
0
أمن وقضاء
11:41
سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما
أمن وقضاء
11:41
سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما
0
أمن وقضاء
2025-10-01
النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق
أمن وقضاء
2025-10-01
النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-23
في عيدها الأربعين... أوّل ما شاهدتموه على الـ"ال بي سي أي"
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-23
في عيدها الأربعين... أوّل ما شاهدتموه على الـ"ال بي سي أي"
0
آخر الأخبار
09:34
الذهب يسجل قمة غير مسبوقة عند 3895.59 دولاراً للاونصة
آخر الأخبار
09:34
الذهب يسجل قمة غير مسبوقة عند 3895.59 دولاراً للاونصة
0
أخبار دولية
09:14
ميلوني تنتقد مجددا أسطول المساعدات إلى غزة بعد اعتقال 22 إيطاليا من أفراده
أخبار دولية
09:14
ميلوني تنتقد مجددا أسطول المساعدات إلى غزة بعد اعتقال 22 إيطاليا من أفراده
0
حال الطقس
03:03
طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية
حال الطقس
03:03
طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:18
الجيش الإسرائيلي يعترض عدداً من قوارب أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:18
الجيش الإسرائيلي يعترض عدداً من قوارب أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
08:15
المرحلة الثالثة من خطة الحكومة لعودة النازحين السوريين تنطلق...
أخبار لبنان
08:15
المرحلة الثالثة من خطة الحكومة لعودة النازحين السوريين تنطلق...
0
أخبار لبنان
08:08
بو صعب: تعليق إجتماعات اللجنة الفرعية المكلفة دراسة اقتراحات قوانين لأسبوعين
أخبار لبنان
08:08
بو صعب: تعليق إجتماعات اللجنة الفرعية المكلفة دراسة اقتراحات قوانين لأسبوعين
0
أخبار دولية
06:03
ماكرون يدعو الأوروبيين إلى "زيادة الضغط" على الأسطول الشبح الروسي
أخبار دولية
06:03
ماكرون يدعو الأوروبيين إلى "زيادة الضغط" على الأسطول الشبح الروسي
0
أخبار دولية
05:42
زيلينسكي: روسيا قادرة على انتهاك المجال الجوي "في أي مكان في أوروبا"
أخبار دولية
05:42
زيلينسكي: روسيا قادرة على انتهاك المجال الجوي "في أي مكان في أوروبا"
0
أخبار لبنان
04:20
متري: نعمل على معالجة موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية
أخبار لبنان
04:20
متري: نعمل على معالجة موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية
0
أخبار لبنان
03:22
مرحلة جديدة من خطة عودة النازحين المنظمة تدخل حيّز التنفيذ اليوم...
أخبار لبنان
03:22
مرحلة جديدة من خطة عودة النازحين المنظمة تدخل حيّز التنفيذ اليوم...
0
أخبار لبنان
02:59
"صوتك بيصنع فرق"… "الخارجية" تدعو الانتشار اللبناني للتسجيل للمشاركة بالانتخابات
أخبار لبنان
02:59
"صوتك بيصنع فرق"… "الخارجية" تدعو الانتشار اللبناني للتسجيل للمشاركة بالانتخابات
0
أخبار دولية
13:58
وزير خارجية قطر: تحديات خطة ترامب لغزة ما زالت غير واضحة
أخبار دولية
13:58
وزير خارجية قطر: تحديات خطة ترامب لغزة ما زالت غير واضحة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:41
سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما
أمن وقضاء
11:41
سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما
2
اسرار
23:29
أسرار الصحف 2-10-2025
اسرار
23:29
أسرار الصحف 2-10-2025
3
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات
4
خبر عاجل
01:10
استهداف سيارة على الأوتوستراد الجديد الذي يوصل بلدة كفررمان بطريق الخردلي - جنوب لبنان
خبر عاجل
01:10
استهداف سيارة على الأوتوستراد الجديد الذي يوصل بلدة كفررمان بطريق الخردلي - جنوب لبنان
5
خبر عاجل
11:12
طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح
خبر عاجل
11:12
طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح
6
خبر عاجل
02:03
الخارجية الاسرائيلية: المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا
خبر عاجل
02:03
الخارجية الاسرائيلية: المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا
7
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة
8
أخبار لبنان
15:05
الجيش اللبناني يوقف "بيك آب" في وادي خالد… وإطلاق نار في الهواء لتفريق الأهالي
أخبار لبنان
15:05
الجيش اللبناني يوقف "بيك آب" في وادي خالد… وإطلاق نار في الهواء لتفريق الأهالي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More