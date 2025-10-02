أمن الدولة: 3 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في المية المية

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "انطلاقا من مهامها في مكافحة المخالفات وحماية حقوق المواطنين، قامت مديرية الجنوب الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة، بمؤازرة مندوبين من وزارة الاقتصاد – مصلحة حماية المستهلك، بتنفيذ إجراءات ميدانية مكثفة في مدينة صيدا وجوارها، للتأكد من التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة. وتم تنظيم ثلاثة محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقة المية المية، بعد ثبوت تقاضيهم أسعارا تراوحت بين 65 و75 سنتا للكيلوواط، بما يخالف التسعيرة الرسمية المعتمدة. كما شمل الكشف بلدة حارة صيدا، حيث وقع عشرون صاحب مولد تعهدات خطية بالالتزام بالتسعيرة الرسمية ابتداء من فواتير أيلول".