الجيش: توقيف 3 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة منها التورط في إشكال مسلح

أمن وقضاء
2025-10-02 | 10:36
مشاهدات عالية
الجيش: توقيف 3 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة منها التورط في إشكال مسلح
0min
الجيش: توقيف 3 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة منها التورط في إشكال مسلح

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "تواصل وحدات الجيش ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية. وفي هذا السياق، دهمت وحدة، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، منازل متورطين في إشكال مسلح بتاريخ سابق، تخلله تبادل لإطلاق النار في بلدة بزال – عكار نتيجة خلافات شخصية، وأوقفت المواطنَين (ع.ع.) و(ع.م.)، وضبطت في حوزتهما سلاحا حربيا وكمية من الذخائر.


كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات – عاليه المواطن (م.ز.)، المطلوب لارتكابه جرائم عدة: الاتجار بالأسلحة الحربية والمخدرات، إطلاق النار، افتعال إشكالات، وضبطت في حوزته مسدسا حربيا.
سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

توقيف

مواطنين

لارتكابهم

جرائم

مختلفة

التورط

إشكال

