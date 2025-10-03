انتحل صفة موظف في الهيئة العليا للإغاثة... فوقع في قبضة أمن الدولة

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، أنه متابعةً لجهودها في مكافحة جرائم الاحتيال وانتحال الصفة، وبنتيجة عملية رصد ومتابعة حثيثة، قامت مديرية جبل لبنان الإقليمية - مكتب بعبدا، بتوقيف اللبناني (خ.غ.) بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٤، بجرم انتحال صفة موظف في الهيئة العليا للإغاثة، وإيهام المواطنين بقدرته على تسهيل إنجاز معاملات جمركية في مرفأ بيروت عبر علاقاته المزعومة في الهيئة المذكورة.



وقد أُجري المقتضى القانوني في حقه بناءً على إشارة القضاء المختص.