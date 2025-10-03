الأخبار
يوهمون ضحاياهم ببيعهم ما يُسمّى "دولارات مجمّدة"... وشعبة المعلومات توقف أحد أفراد العصابة

أمن وقضاء
2025-10-03 | 03:42
يوهمون ضحاياهم ببيعهم ما يُسمّى "دولارات مجمّدة"... وشعبة المعلومات توقف أحد أفراد العصابة
يوهمون ضحاياهم ببيعهم ما يُسمّى "دولارات مجمّدة"... وشعبة المعلومات توقف أحد أفراد العصابة

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول تعرّض عدد من الأشخاص لعمليات سرقة بطريقة احتيالية في مناطق من محافظة جبل لبنان حيث يقوم مجهولون بإيهام ضحاياهم ببيعهم ما يُسمّى "دولارات مجمّدة" -وهي دولارات لا وجود لها- لقاء دولارات صحيحة بأقل من قيمتها الشرائية الفعلية، وذلك من خلال عرض منشورات على صفحات مواقع التّواصل الاجتماعي. وبعد حضور الضحية إلى المكان المتّفق عليه لاستبدال الدولارات، يقوم أفراد العصابة بسرقة المبلغ الماليّ منه، بطريقة احتياليّة، ويتوارون عن الأنظار.

وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد أفراد العصابة المذكورة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الشعبة إلى تحديد هوياتهم، ومن بينهم المدعو: م. ا. (مواليد عام 1980، لبناني)، بحقه ثلاث مذكرات عدلية بجرائم سرقة وتأليف عصابة.

وقد أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه، بالسرعة الممكنة، بالتّنسيق مع القضاء. وبتاريخ 9-9-2025، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الأوزاعي، وضبطت بحوزته هواتف خلويّة، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه عشرات عمليات السرقة بطريقة احتيالية، استهدف خلالها مواطنين في مناطق عدّة، منها: الحازمية، ضبية، الشّويفات وخلدة، وذلك بالاشتراك مع أشخاص آخرين، (أوقفت الشعبة أحدهم بتاريخ سابق)، وأنّهم كانوا يقومون بإظهار دولارات سليمة أمام الضّحية وبعد التّأكّد منها وفحصها لدى محلّات الصّيرفة يضعونها داخل مظروف ويغلقونه، ثم يقومون باستبداله بآخر يحتوي على أوراق بيضاء من دون انتباه الضّحيّة.

وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، طالبة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى فرع معلومات جبل لبنان، أو الاتصال على رقم الهاتف 513732-01 تمهيداً لاتّخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

دولارات مجمّدة

شعبة المعلومات

عصابة

