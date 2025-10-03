علي برو يتغيّب عن التحقيق في قضية صخرة الروشة… والنائب العام التمييزي يأمر باستدعائه مجددًا

تغيّب مراسل قناة "المنار" علي برو عن جلسة التحقيق التي كانت مقررة لاستجوابه امام فصيلة الروشة، في قضية اضاءة صخرة الروشة والتهجم على رئيس الحكومة نواف سلام.



وحضر عن برو وكيله القانوني الذي صرح ان موكله إعلامي ولا يمثل امام الضابطة العدلية بل امام محكمة المطبوعات فقط، إلا ان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أمر باستدعائه مجددا إلى التحقيق غدا امام فصيلة الروشة، وفي حال عدم مثوله يبنى على الشيء مقتضاه، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.