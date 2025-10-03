الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أطفال يتعرضون للتعنيف داخل دار حضانة... وفصيلة النهر تتحرك وتوقف ثلاث نساء
أمن وقضاء
2025-10-03 | 08:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أطفال يتعرضون للتعنيف داخل دار حضانة... وفصيلة النهر تتحرك وتوقف ثلاث نساء
بتاريخ 25-09-2025، تقدمت إحدى السيدات بادعاء لدى فصيلة النهر في وحدة شرطة بيروت، أفادت فيه بتعرض طفلتها البالغة من العمر حوالي السنتين والنصف، لسوء معاملة داخل دار حضانة في محلة الجعيتاوي.
وعلى الفور، ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي أجريت، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة، تبين أن بعض العاملات في الحضانة يقمن بضرب وتعنيف الأطفال.
وتم إبلاغ وزارة الصحة بالواقعة، كما حضر عدد من أهالي الأطفال الذين تعرضوا للإيذاء إلى مركز الفصيلة، وتقدموا بادعاءات ضد كل من يظهره التحقيق متورطًا.
كما جرى استدعاء العاملات في دار الحضانة، والاستماع إلى إفاداتهن، وتم توقيف كل من:
– ك. م. (مواليد عام 1967، لبنانية) – مالكة الحضانة
– ب. ن. (مواليد عام 1990، لبنانية) – معلمة في الحضانة
– ع. م. (مواليد عام 1974، لبنانية) – مساعدة في الحضانة.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقهن، وأودعن المرجع المعني، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
يتعرضون
للتعنيف
حضانة...
وفصيلة
النهر
تتحرك
وتوقف
التالي
مداهمات في الشمال تسفر عن توقيف 13 شخصًا وضبط أسلحة ومخدرات
علي برو يتغيّب عن التحقيق في قضية صخرة الروشة… والنائب العام التمييزي يأمر باستدعائه مجددًا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-22
إقفال حضانة في رميش بالشمع الأحمر بعد شكاوى عنف وسرقة طعام أطفال
أخبار لبنان
2025-08-22
إقفال حضانة في رميش بالشمع الأحمر بعد شكاوى عنف وسرقة طعام أطفال
0
أمن وقضاء
2025-08-31
عاملة منزلية سرقت مبلغًا ماليًا من داخل منزل تعمل فيه... وفصيلة عشقوت توقفها
أمن وقضاء
2025-08-31
عاملة منزلية سرقت مبلغًا ماليًا من داخل منزل تعمل فيه... وفصيلة عشقوت توقفها
0
أمن وقضاء
2025-09-27
قوى الأمن الدّاخليّ: قام بتعنيف زوجته وتعذيبها بالضرب الحرق فأوقفته مفرزة زحلة القضائية
أمن وقضاء
2025-09-27
قوى الأمن الدّاخليّ: قام بتعنيف زوجته وتعذيبها بالضرب الحرق فأوقفته مفرزة زحلة القضائية
0
أمن وقضاء
2025-08-21
يركن السيّارات لأحد المطاعم ثمّ يسرق منها الأموال وفصيلة عيون السّيمان توقفه...
أمن وقضاء
2025-08-21
يركن السيّارات لأحد المطاعم ثمّ يسرق منها الأموال وفصيلة عيون السّيمان توقفه...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:52
قوى الامن: ضبط مسلخَين غير شرعيّين للدواجن في الناعمة...
أمن وقضاء
11:52
قوى الامن: ضبط مسلخَين غير شرعيّين للدواجن في الناعمة...
0
أمن وقضاء
09:38
مداهمات في الشمال تسفر عن توقيف 13 شخصًا وضبط أسلحة ومخدرات
أمن وقضاء
09:38
مداهمات في الشمال تسفر عن توقيف 13 شخصًا وضبط أسلحة ومخدرات
0
أمن وقضاء
07:50
علي برو يتغيّب عن التحقيق في قضية صخرة الروشة… والنائب العام التمييزي يأمر باستدعائه مجددًا
أمن وقضاء
07:50
علي برو يتغيّب عن التحقيق في قضية صخرة الروشة… والنائب العام التمييزي يأمر باستدعائه مجددًا
0
أمن وقضاء
06:05
مراقبو الإقتصاد واصلوا مداهماتهم جنوبًا: 5 محاضر ضبط في صيدا والتعمير والهلالية وعبرا
أمن وقضاء
06:05
مراقبو الإقتصاد واصلوا مداهماتهم جنوبًا: 5 محاضر ضبط في صيدا والتعمير والهلالية وعبرا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:24
مصدر سياسي لـ"الأنباء" الكويتية: التهديدات الإسرائيلية الموجهة إلى لبنان "جدية"
صحف اليوم
00:24
مصدر سياسي لـ"الأنباء" الكويتية: التهديدات الإسرائيلية الموجهة إلى لبنان "جدية"
0
آخر الأخبار
2025-09-29
هآرتس عن مصدر مطلع: لقاء نتنياهو مع ويتكوف وكوشنر كان جيدا والخلافات بين الطرفين بشأن خطة ترامب تتقلص
آخر الأخبار
2025-09-29
هآرتس عن مصدر مطلع: لقاء نتنياهو مع ويتكوف وكوشنر كان جيدا والخلافات بين الطرفين بشأن خطة ترامب تتقلص
0
خبر عاجل
2025-09-23
خامنئي: قصة حزب الله مستمرة ويجب عدم الاستخفاف بقوته المهمة للبنان وغيره
خبر عاجل
2025-09-23
خامنئي: قصة حزب الله مستمرة ويجب عدم الاستخفاف بقوته المهمة للبنان وغيره
0
آخر الأخبار
2025-08-19
سانا: الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل وفداً من مجموعة CMA CGM برئاسة رئيس مجلس إدارتها رودولف جاك سعادة
آخر الأخبار
2025-08-19
سانا: الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل وفداً من مجموعة CMA CGM برئاسة رئيس مجلس إدارتها رودولف جاك سعادة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
وزير المالية يعلن إطلاق خدمات إلكترونية
تقارير نشرة الاخبار
07:58
وزير المالية يعلن إطلاق خدمات إلكترونية
0
أخبار لبنان
07:58
الغارات الإسرائيلية التي استهدفت حرش علي الطاهر أحدثت أضرارا في الممتلكات
أخبار لبنان
07:58
الغارات الإسرائيلية التي استهدفت حرش علي الطاهر أحدثت أضرارا في الممتلكات
0
أخبار لبنان
06:01
جابر ومكي وحيدر أطلقوا "بوابة الدفع الإلكتروني" تسهيلًا لإنجاز معاملات المواطنين وتسديد الرسوم أونلاين
أخبار لبنان
06:01
جابر ومكي وحيدر أطلقوا "بوابة الدفع الإلكتروني" تسهيلًا لإنجاز معاملات المواطنين وتسديد الرسوم أونلاين
0
أخبار دولية
01:37
ترامب يحذر من تسريح موظفين وإلغاء مشاريع إذا استمر الإغلاق الحكومي
أخبار دولية
01:37
ترامب يحذر من تسريح موظفين وإلغاء مشاريع إذا استمر الإغلاق الحكومي
0
أخبار دولية
01:00
زيلينسكي: التوغّلات الأخيرة للطائرات المسيّرة في أوروبا تُظهر أن روسيا تسعى إلى "التصعيد"
أخبار دولية
01:00
زيلينسكي: التوغّلات الأخيرة للطائرات المسيّرة في أوروبا تُظهر أن روسيا تسعى إلى "التصعيد"
0
خبر عاجل
23:38
سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)
خبر عاجل
23:38
سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)
0
رياضة
14:09
مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت
رياضة
14:09
مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:50
أدرعي: الحلو بنعيم قاسم إنّو بيكذِب..هلوسة
أخبار لبنان
14:50
أدرعي: الحلو بنعيم قاسم إنّو بيكذِب..هلوسة
2
اقتصاد
02:26
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:26
إنخفاض بأسعار المحروقات...
3
فنّ
15:45
سقوط نادين نسيب نجيم وتعرضها لإصابة في بطولة الـNBA بأبوظبي… وإطلالتها مع نجم عالمي تثير الجدل! (فيديو)
فنّ
15:45
سقوط نادين نسيب نجيم وتعرضها لإصابة في بطولة الـNBA بأبوظبي… وإطلالتها مع نجم عالمي تثير الجدل! (فيديو)
4
أخبار لبنان
16:30
الولايات المتحدة تقدّم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيه لنزع سلاح "حزب الله"
أخبار لبنان
16:30
الولايات المتحدة تقدّم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيه لنزع سلاح "حزب الله"
5
خبر عاجل
01:03
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران
خبر عاجل
01:03
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران
6
أمن وقضاء
08:09
أطفال يتعرضون للتعنيف داخل دار حضانة... وفصيلة النهر تتحرك وتوقف ثلاث نساء
أمن وقضاء
08:09
أطفال يتعرضون للتعنيف داخل دار حضانة... وفصيلة النهر تتحرك وتوقف ثلاث نساء
7
خبر عاجل
04:58
تدابير سير في هذه المناطق بسبب أعمال تزفيت وتأهيل...
خبر عاجل
04:58
تدابير سير في هذه المناطق بسبب أعمال تزفيت وتأهيل...
8
أخبار لبنان
06:36
المفتي قبلان حيا موقف الراعي من الجنوب: هيبة الدولة ليست بصخرة الروشة
أخبار لبنان
06:36
المفتي قبلان حيا موقف الراعي من الجنوب: هيبة الدولة ليست بصخرة الروشة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More