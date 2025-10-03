أطفال يتعرضون للتعنيف داخل دار حضانة... وفصيلة النهر تتحرك وتوقف ثلاث نساء

بتاريخ 25-09-2025، تقدمت إحدى السيدات بادعاء لدى فصيلة النهر في وحدة شرطة بيروت، أفادت فيه بتعرض طفلتها البالغة من العمر حوالي السنتين والنصف، لسوء معاملة داخل دار حضانة في محلة الجعيتاوي.



وعلى الفور، ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي أجريت، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة، تبين أن بعض العاملات في الحضانة يقمن بضرب وتعنيف الأطفال.



وتم إبلاغ وزارة الصحة بالواقعة، كما حضر عدد من أهالي الأطفال الذين تعرضوا للإيذاء إلى مركز الفصيلة، وتقدموا بادعاءات ضد كل من يظهره التحقيق متورطًا.



كما جرى استدعاء العاملات في دار الحضانة، والاستماع إلى إفاداتهن، وتم توقيف كل من:

– ك. م. (مواليد عام 1967، لبنانية) – مالكة الحضانة

– ب. ن. (مواليد عام 1990، لبنانية) – معلمة في الحضانة

– ع. م. (مواليد عام 1974، لبنانية) – مساعدة في الحضانة.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقهن، وأودعن المرجع المعني، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.