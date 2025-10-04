تعرُّض أحد مراكز الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك لإطلاق قذيفة صاروخية

تعرّض أحد مراكز الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك لإطلاق قذيفة صاروخية نوع آر بي جي.

كما تعرّضت مراكز أخرى لرشقات نارية من مسلحين من دون وقوع إصابات بين العسكريين، الذين ردّوا على مصادر النيران، وتجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.