الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم احتيال وابتزاز
أمن وقضاء
2025-10-04 | 11:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم احتيال وابتزاز
أحيل إلى مفرزة بيروت القضائية شكوى مقدّمة من إحدى المواطنات الفليبينيات (عاملة منزل) ضدّ مجهول بجرم الاحتيال والابتزاز والاستيلاء على مبلغ 3500 د. أ. وجواز سفرها الفليبيني، بحجّة تسوية أوراق إقامتها في المديرية العامة للأمن العام اللبناني.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها المفرزة المذكورة، تمكّنت من تحديد كامل هويّته وتوقيفه في محلّة الحمراء، ويدعى: ع. ح. (مواليد 1978، فلسطيني) وهو معروف بلقب (معين) وقد تبين أنّه من أصحاب السوابق.
وبالتحقيق معه، ومواجهته بالأدلّة والبراهين، اعترف بما نسب إليه، وبتفتيش منزله عثر بداخله على ثلاثة جوازات سفر لعاملات فليبينيات الجنسية.
لذلك، عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء صورة الموقوف، طالبة ممّن وقع ضحيّته، الحضور إلى مفرزة بيروت القضائية في ثكنة بربر الخازن أو الاتّصال على الأرقام التالية: 810170 – 01 و810171- 01 و789449-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
موقوف
احتيال
ابتزاز
التالي
مداهمات للجيش اللبنانيّ لمنازل مطلوبين في حي الشراونة – بعلبك
قوى الامن: ضبط مسلخَين غير شرعيّين للدواجن في الناعمة...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-09-28
قوى الأمن تعمّم صورة موقوفة بجرم سرقة من منازل أقدمت على تنظيفها
أمن وقضاء
2025-09-28
قوى الأمن تعمّم صورة موقوفة بجرم سرقة من منازل أقدمت على تنظيفها
0
أمن وقضاء
2025-07-16
تعميم صورة موقوف بجرائم احتيال وإساءة أمانة...
أمن وقضاء
2025-07-16
تعميم صورة موقوف بجرائم احتيال وإساءة أمانة...
0
أمن وقضاء
2025-09-21
قوى الأمن تعمّم صورة طفلة عُثِر عليها تائهة في محلة الطيونة
أمن وقضاء
2025-09-21
قوى الأمن تعمّم صورة طفلة عُثِر عليها تائهة في محلة الطيونة
0
أمن وقضاء
2025-08-06
قوى الأمن تعمّم صورة مفقود من الجنسية الهندية
أمن وقضاء
2025-08-06
قوى الأمن تعمّم صورة مفقود من الجنسية الهندية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:13
إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟
أمن وقضاء
11:13
إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟
0
أمن وقضاء
07:38
توقيف شخصين لاتجارهما بالأسلحة والذخائر الحربية ومصادرة كمية منها
أمن وقضاء
07:38
توقيف شخصين لاتجارهما بالأسلحة والذخائر الحربية ومصادرة كمية منها
0
أمن وقضاء
07:24
العثور على جثة تحت جسر الهوم سيتي في المعاملتين
أمن وقضاء
07:24
العثور على جثة تحت جسر الهوم سيتي في المعاملتين
0
أمن وقضاء
06:40
تعرُّض أحد مراكز الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك لإطلاق قذيفة صاروخية
أمن وقضاء
06:40
تعرُّض أحد مراكز الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك لإطلاق قذيفة صاروخية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:06
الشيخ نعيم قاسم: عندما بدأوا بالخروقات الإسرائيلية كانوا يتوقعون أن نرد بخروقات فتعطيهم مجالا أنهم يخرقون ونخرق فيتوحشون أكثر ويستمرون تحت عنوان أننا نحن السبب ونحن اتخذنا قرارا بأن الدولة هي مسؤولة وعلينا أن نصبر وبالتالي أسقطنا هذه الخطوة
آخر الأخبار
10:06
الشيخ نعيم قاسم: عندما بدأوا بالخروقات الإسرائيلية كانوا يتوقعون أن نرد بخروقات فتعطيهم مجالا أنهم يخرقون ونخرق فيتوحشون أكثر ويستمرون تحت عنوان أننا نحن السبب ونحن اتخذنا قرارا بأن الدولة هي مسؤولة وعلينا أن نصبر وبالتالي أسقطنا هذه الخطوة
0
أخبار لبنان
12:17
حريق كبير بين حنوش وشكا وإصابة في صفوف الدفاع المدني
أخبار لبنان
12:17
حريق كبير بين حنوش وشكا وإصابة في صفوف الدفاع المدني
0
أخبار لبنان
2025-09-22
اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط
أخبار لبنان
2025-09-22
اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط
0
أخبار لبنان
2025-08-29
سلام: التمويل الغربي والعربي لدعم الجيش ولإعادة الإعمار ضروري لتحقيق الاستقرار
أخبار لبنان
2025-08-29
سلام: التمويل الغربي والعربي لدعم الجيش ولإعادة الإعمار ضروري لتحقيق الاستقرار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
تفاصيل الخطوات الإسرائيلية بعد الموفقة على خطة ترامب
تقارير نشرة الاخبار
07:58
تفاصيل الخطوات الإسرائيلية بعد الموفقة على خطة ترامب
0
أخبار لبنان
05:42
ناصر الدين في زيارة لعكار: نعمل على شراء معدات طبية أساسية لدعم المراكز الصحية في كل لبنان
أخبار لبنان
05:42
ناصر الدين في زيارة لعكار: نعمل على شراء معدات طبية أساسية لدعم المراكز الصحية في كل لبنان
0
أخبار لبنان
05:36
جشي: الخيار الوحيد أمام اللبنانيين هو التمسك بالمقاومة وسلاحها
أخبار لبنان
05:36
جشي: الخيار الوحيد أمام اللبنانيين هو التمسك بالمقاومة وسلاحها
0
أخبار دولية
17:30
ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
أخبار دولية
17:30
ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قريباً… أوروبا تتحضّر لجدار دفاعي ضد المسيّرات الروسية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قريباً… أوروبا تتحضّر لجدار دفاعي ضد المسيّرات الروسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شتاء قادم وأشجار تُقطع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شتاء قادم وأشجار تُقطع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
15:45
"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته
أخبار دولية
15:45
"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته
2
أمن وقضاء
11:13
إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟
أمن وقضاء
11:13
إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟
3
أخبار دولية
17:30
ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
أخبار دولية
17:30
ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
4
أمن وقضاء
11:28
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم احتيال وابتزاز
أمن وقضاء
11:28
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم احتيال وابتزاز
5
خبر عاجل
23:33
نتنياهو يصدر تعليمات للجيش الإسرائيليّ بوقف عملية احتلال مدينة غزة
خبر عاجل
23:33
نتنياهو يصدر تعليمات للجيش الإسرائيليّ بوقف عملية احتلال مدينة غزة
6
خبر عاجل
15:31
مصادر لـ"التلفزيون العربي": حماس أشادت في ردها بجهود الرئيس ترامب وطالبت بإيضاحات بشأن عدد من البنود
خبر عاجل
15:31
مصادر لـ"التلفزيون العربي": حماس أشادت في ردها بجهود الرئيس ترامب وطالبت بإيضاحات بشأن عدد من البنود
7
أخبار دولية
23:57
تعليمات للجيش الإسرائيليّ بتقليص العمليات الهجومية في غزة
أخبار دولية
23:57
تعليمات للجيش الإسرائيليّ بتقليص العمليات الهجومية في غزة
8
خبر عاجل
23:34
إذاعة الجيش الإسرائيليّ: المستوى السياسيّ وجّه بتقليص نشاط الجيش في غزة للحد الأدنى وأمر بتحويل العمليات في غزة لدفاعية فقط
خبر عاجل
23:34
إذاعة الجيش الإسرائيليّ: المستوى السياسيّ وجّه بتقليص نشاط الجيش في غزة للحد الأدنى وأمر بتحويل العمليات في غزة لدفاعية فقط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More