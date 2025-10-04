قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم احتيال وابتزاز

أحيل إلى مفرزة بيروت القضائية شكوى مقدّمة من إحدى المواطنات الفليبينيات (عاملة منزل) ضدّ مجهول بجرم الاحتيال والابتزاز والاستيلاء على مبلغ 3500 د. أ. وجواز سفرها الفليبيني، بحجّة تسوية أوراق إقامتها في المديرية العامة للأمن العام اللبناني.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها المفرزة المذكورة، تمكّنت من تحديد كامل هويّته وتوقيفه في محلّة الحمراء، ويدعى: ع. ح. (مواليد 1978، فلسطيني) وهو معروف بلقب (معين) وقد تبين أنّه من أصحاب السوابق.



وبالتحقيق معه، ومواجهته بالأدلّة والبراهين، اعترف بما نسب إليه، وبتفتيش منزله عثر بداخله على ثلاثة جوازات سفر لعاملات فليبينيات الجنسية.



لذلك، عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء صورة الموقوف، طالبة ممّن وقع ضحيّته، الحضور إلى مفرزة بيروت القضائية في ثكنة بربر الخازن أو الاتّصال على الأرقام التالية: 810170 – 01 و810171- 01 و789449-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.