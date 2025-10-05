تعميم أوصاف جثّة رجل عُثر عليه في ساحل علما... هل من يعرف عنه شيئًا؟

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه بتاريخ 4-10-2025، وفي محلّة ساحل علما قرب جسر الهوم سيتي، تمّ العثور على جثّة رجل مجهول الهوية في العقد الخامس من العمر، متوسّط الطول، معتدل البنية، حنطيّ البشرة، ذو شعر قصير لون أسود يميل إلى الشيب، يرتدي بنطالا من الجينز لون أزرق مع حزام بنّي، وحذاء رياضيا لون رمادي، وقميصا لون أزرق.



لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، طلبت المديرية العامة من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئًا، الاتّصال بفصيلة جونية في وحدة الدرك الإقليمي على رقم الهاتف 910119 – 09 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدا لاستلام الجثّة.