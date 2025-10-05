وقفة إحتجاجية لـ"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" أمام سرايا صور

بعد سنتين على الحرب في الجنوب، نظم "تجمع ابناء البلدات الجنوبية الحدودية" وقفة امام سرايا صور احتجاجًا على منعهم من العودة الى قراهم.



