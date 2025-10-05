الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 6/ 10/ 2025، ما بين الساعة 6.00 والساعة 12.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة.



لذلك، دعت قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.