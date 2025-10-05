الجيش: تمارين تدريبية في منطقة الكنيسة - كفرقوق

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 8،7،6، و9/ 10/ 2025 اعتبارًا من الساعة 6،00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة الكنيسة - كفرقوق، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.