توقيف 4 سوريين على شاطئ البترون بعد ضبط كمية من حشيشة الكيف بحوزتهم

أوقف عناصر من شرطة بلدية البترون 4 سوريين على شاطئ البترون في حرم ميناء الصيادين، بعد ضبط كمية من حشيشة الكيف بحوزتهم.



وتبين أنهم قدموا من مخيم البداوي ولا يحملون أوراقًا ثبوتية. وتم تسليمهم الى مخابرات الجيش اللبناني، بحسب الوطنية للاعلام.