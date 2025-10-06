بالجرم المشهود... توقيف شخص ينشط بترويج المخدِّرات في محلة الأوزاعي

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج مواد مخدّرة في محلّة الأوزاعي ومحيطها.



على أثر ذلك، باشرت الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المروّج وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّته، ويدعى

هـ. ح. ح. (مواليد عام ١٩٩٥، لبناني).



بتاريخ 19-9-2025، ومن خلال عمليّات الرّصد والمراقبة الدّقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة الأوزاعي، على متن درّاجة آليّة لون أبيض، من دون لوحات، تمّ ضبطها.



وبتفتيشه والدّرّاجة ومنزله الكائن في محلّة "بئر حسن"، تمّ ضبط كميّات من الكوكايين وباز الكوكايين وحشيشة الكيف، مقسّمة داخل أظرفة وعلب وطبّات بلاستيكيّة، معدّة للتّرويج.



واعترف الموقوف بترويج المخدّرات لصالح أحد التّجّار، مقابل مبلغ خمسين دولارًا أميركيًّا وكميّة من المخدّرات لتعاطيها عن كل يوم عمل.



وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.