نفّذ العديد من عمليات السلب في مناطق جبل لبنان... فوقع في قبضة شعبة المعلومات

توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن قيام شخص مجهول الهويّة بتنفيذ عمليّات سلب في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان.



وعلى أثر ذلك، باشرت عناصر الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى:هـ.ع. (مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتَين عدليَّتَين بجرم نقل أسلحة وذخائر حربيّة.



وبتاريخ 11-9-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة النّبعة.



وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليّات السّلب في جبل لبنان، كان آخرها قبل يوم من تاريخ توقيفه، حيث سلب مبلغًا من المال من أحد الأشخاص.



وسُلّم الموقوف إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملا بإشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.