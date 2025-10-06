في حي السلم... ضبط دراجة مسروقة وأدوات تزوير وتوقيف شخصين

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان - وحدة الشرطة القضائية، عن سرقة دراجة آلية.



وبنتيجة المتابعة الحثيثة، تم تحديد موقع الدراجة في محلّ معدّ لبيع وتصليح الدراجات الآلية في محلة حيّ السلم، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة.



وعلى الفور، داهمت قوة من المكتب المحل المذكور، حيث تمّ ضبط الدراجة المسروقة، وتوقيف كل من:



- م. إ. (مواليد عام 1995، لبناني) - صاحب المحل ومن أصحاب السوابق

- م. م. (مواليد عام 2004، لبناني) - عامل في المحل.



وخلال عملية التفتيش، تمّ ضبط:

- تسعة وعشرون ورقة جمركية تعود لدراجات آلية غير موجودة

- أرقام وأحرف معدنية تُستخدم لنقش أرقام الهياكل

- رقم هيكل مقصوص

- الدراجة الآلية المسروقة.



وبحسب بلاغ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، فإنه بالتحقيق مع الموقوفَين، اعترفا بشراء دراجات آلية من أشخاص عدة، وتهريبها إلى مخيم برج البراجنة، حيث يتم تسليمها إلى شخص مقابل مبلغ 50 دولارا عن كل دراجة.



وتم ختم المحل بالشمع الأحمر، وأودع الموقوفان المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، كما عُمّمت بلاغات بحث وتحرٍ بحق سائر المتورطين، والعمل جارٍ لتوقيفهم.