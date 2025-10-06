الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في حي السلم... ضبط دراجة مسروقة وأدوات تزوير وتوقيف شخصين

أمن وقضاء
2025-10-06 | 09:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في حي السلم... ضبط دراجة مسروقة وأدوات تزوير وتوقيف شخصين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
في حي السلم... ضبط دراجة مسروقة وأدوات تزوير وتوقيف شخصين

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان - وحدة الشرطة القضائية، عن سرقة دراجة آلية.

وبنتيجة المتابعة الحثيثة، تم تحديد موقع الدراجة في محلّ معدّ لبيع وتصليح الدراجات الآلية في محلة حيّ السلم، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة.

وعلى الفور، داهمت قوة من المكتب المحل المذكور، حيث تمّ ضبط الدراجة المسروقة، وتوقيف كل من:

- م. إ. (مواليد عام 1995، لبناني) - صاحب المحل ومن أصحاب السوابق
- م. م. (مواليد عام 2004، لبناني) - عامل في المحل.

وخلال عملية التفتيش، تمّ ضبط:
- تسعة وعشرون ورقة جمركية تعود لدراجات آلية غير موجودة
- أرقام وأحرف معدنية تُستخدم لنقش أرقام الهياكل
- رقم هيكل مقصوص
- الدراجة الآلية المسروقة.

وبحسب بلاغ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، فإنه بالتحقيق مع الموقوفَين، اعترفا بشراء دراجات آلية من أشخاص عدة، وتهريبها إلى مخيم برج البراجنة، حيث يتم تسليمها إلى شخص مقابل مبلغ 50 دولارا عن كل دراجة.

وتم ختم المحل بالشمع الأحمر، وأودع الموقوفان المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، كما عُمّمت بلاغات بحث وتحرٍ بحق سائر المتورطين، والعمل جارٍ لتوقيفهم.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

حي السلم

دراجة

توقيف

LBCI التالي
بالجرم المشهود... توقيف شخص ينشط بترويج المخدِّرات في محلة الأوزاعي
توقيف 4 سوريين على شاطئ البترون بعد ضبط كمية من حشيشة الكيف بحوزتهم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-09-04

ضبط دراجة مسروقة وتوقيف مشتبه به

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-14

قوى الأمن: توقيف سارق دراجات آلية في الضاحية الجنوبية على متن دراجة مسروقة

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-29

توقيف مروج مخدرات أطلق النار على شرفة أحد المنازل في حيّ السّلّم

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-08

قوى الأمن: توقيف سارق خزنة في الزلقا وضبط المسروقات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:20

تدابير سير بسبب صيانة الفواصل الحديدية على المسلك الغربي لجسر غزير

LBCI
أمن وقضاء
13:16

كمين محكم لمفرزة استقصاء بيروت... وتوقيف أحد مروّجي المخدرات

LBCI
أمن وقضاء
13:16

الجيش يوسّع معركته...الـLBCI تكشف ما دار بين مديرية المخابرات وآل جعفر

LBCI
أمن وقضاء
13:07

العماد رودولف هيكل قدم عرضا تفصيليا للمرحلة الأولى من خطة الجيش... وهذا ما كشفته معلومات خاصة بالـLBCI

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-05

البرلمان الإيراني يوافق على إزالة أصفار من العملة المحلية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:08

عالم يكتشف أدلة على وجود تلاعب جيني من قبل كائنات فضائية في الحمض النووي البشري وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-18

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
09:57

طائرة تابعة للحكومة السلوفاكية تنقل 9 نشطاء محتجزين من إسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

في الفروسية... اللبناني جاد دنا يسرق الأضواء في أبرز جولات كأس العالم في الولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أرز الرب بين التشحيل القاسي والخوف من التجارة بالخشب... ووزارة الزراعة تتحرّك!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

تراكم الثلوج حوّل العطلة الى نقمة قرب ايفرست

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

نتنياهو يحارب الـGen Z

LBCI
أخبار دولية
13:20

المفاوضات إنطلقت في مصر... والجيش الاسرائيلي يواصل عملياته في غزة

LBCI
أمن وقضاء
13:16

الجيش يوسّع معركته...الـLBCI تكشف ما دار بين مديرية المخابرات وآل جعفر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

كتاب العدل في وسط عملية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

بعدسة الاهالي والـLBCI: الجنوب من جنّة الى جحيم واليكم الاثمان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 06-10-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:59

منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
06:20

مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زبدين قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطن بجروح

LBCI
أمن وقضاء
11:41

نفّذ العديد من عمليات السلب في مناطق جبل لبنان... فوقع في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
خبر عاجل
07:39

الجيش الإسرائيلي: هدف الضربة على لبنان هو معسكرات تدريب لقوة الرضوان التابعة لحزب الله

LBCI
فنّ
09:42

بعد تطوّرات ملف فضل شاكر... قرار مهم من محمد شاكر وهذا ما طلبه من جمهوره

LBCI
خبر عاجل
11:58

معلومات للـLBCI: طرح الرئيس سلام تعليق عمل جمعيّة "رسالات" الى حين استكمال التحقيق فيما اقترح وزير الصحّة ان يكون إتمام التحقيق قبل اي اجراء لكن المجلس اتخذ قرار التعليق الى حين استكمال اجراءات التحقيق

LBCI
أمن وقضاء
13:07

العماد رودولف هيكل قدم عرضا تفصيليا للمرحلة الأولى من خطة الجيش... وهذا ما كشفته معلومات خاصة بالـLBCI

LBCI
خبر عاجل
05:41

غارة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عام زبدين - النبطية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More