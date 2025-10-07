الأخبار
قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة ترويج مخدرات وتسهيل أعمال الدعارة
أمن وقضاء
2025-10-07 | 02:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة ترويج مخدرات وتسهيل أعمال الدعارة
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول نشاط عصابة تقوم بعمليّات ترويج المخدرات وتسهيل أعمال الدعارة في مناطق من قضاء كسروان.
وعلى أثر ذلك، كثفت عناصر الشعبة جهودها الميدانية والاستعلامية لتحديد أفراد العصابة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت إلى تحديد هويات أفرادها، ومن بينهم الرأس المدبر، ويدعى: أ. م. (مواليد عام 1998، سوري)، وهو مطلوب للقضاء بموجب خمس مذكرات عدلية بجرائم تسهيل أعمال الدعارة، والإتجار بالبشر.
وبتاريخ 22-9-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، دهمت إحدى دوريات الشعبة مكان وجود المشتبه به داخل شاليه في طبرجا، حيث عملت على توقيفه وضبط كمية من المواد المخدرة المتنوعة (كوكايين، كريستال مث، حبوب مخدرة، حشيشة كيف…).
وبالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات على عدد من الأشخاص في مناطق كسروان، بالإضافة إلى تسهيل أعمال الدعارة.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وسلم مع المضبوطات إلى القطعة المعنية، عملًا بإشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الأمن:
توقيف
الرأس
المدبر
لعصابة
ترويج
مخدرات
وتسهيل
أعمال
الدعارة
