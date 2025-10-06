الأخبار
تدابير سير بسبب صيانة الفواصل الحديدية على المسلك الغربي لجسر غزير
أمن وقضاء
2025-10-06 | 13:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تدابير سير بسبب صيانة الفواصل الحديدية على المسلك الغربي لجسر غزير
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بأعمال صيانة الفواصل الحديديّة على جسر غزير مقابل "هوم سيتي" على المسلك الغربي (باتجاه بيروت) وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 07-10-2025 ولمدة أربعة أيام، من الساعة 22:00 مساءً لغاية الساعة 5،00. صباحًا من كل يوم عمل.
وأشارت الى أن هذه الأشغال ستؤدّي إلى منع المرور على الجسر مكان الأعمال، وسيتم تحويل السير على الطريق المحاذية للجسر باتجاه بيروت.
لذلك، طلبت المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
تدابير سير
جسر
غزير
التالي
بالجرم المشهود... توقيف شخص ينشط بترويج المخدِّرات في محلة الأوزاعي
توقيف 4 سوريين على شاطئ البترون بعد ضبط كمية من حشيشة الكيف بحوزتهم
السابق
