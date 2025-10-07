أمن الدولة تضبط لحومًا فاسدة ويختم محلًا بالشمع الأحمر في صيدا

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه "في إطار متابعتها لحماية الأمن الغذائي، دهمت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة، بالتنسيق مع مصلحة الاقتصاد في الجنوب، محلًا لبيع اللحوم الباردة والمثلجة في صيدا – بستان الكبير يعود للفلسطيني (خ.ع.). وتبين أن اللحوم المعروضة من نوع الدهن واللية، مفرومة ومعبأة بأكياس من دون تواريخ إنتاج أو صلاحية، إضافةً إلى كميات مثلجة بطريقة غير صحية وذات لون أسود. وجرى ضبط اللحوم وختم المحل بالشمع الأحمر، وأخذ عينات لفحصها بناءً لإشارة القضاء المختص".